«ДНК. Свої»-2 выпуск 8: крик о помощи из-под обстрелов

Ее 19-летний брат пропал без вести в городе Часов Яр. Больше месяца у нее нет с ним связи. К поискам присоединились все знакомые. Однако никаких известий до сих пор нет. Команда проекта «ДНК. Свої» отправится на линию фронта, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. В 8 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 вы увидите историю о поиске и спасении родных. Не пропустите 8 выпуск от 23.04.2023 «ДНК. Свої» на СТБ!

18-летняя Елизавета Челпанова из Покровского района Донецкой области. Долгое время проживает в центре переселенцев на Волыни. С дрожью в голосе Лиза рассказывает: две несовершеннолетние сестрички с родителями до сих пор находятся в родной Муравке, потому что взрослые не готовы к эвакуации.

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Но больше всего у Лизы болит сердце за старшего брата, который с детства проживал с бабушкой и дедушкой в соседнем городке Часов Яр, где сейчас очень опасно. Девушка говорит, что месяц назад связь с парнем, который не мог оставить стариков, оборвалась.

Сестра обратилась на проект «ДНК. Свої», чтобы мы разыскали брата и помогли с эвакуацией.

Также на проект обратилась 17-летняя Анна Васильева из села Миньковка Донецкой области. За последние два года она похоронила маму и сестричку. Теперь боится потерять 11-летнего братика, который находится в родном городке с отцом. В надежде спасти брата, девушка написала письмо на программу «ДНК. Свої». Анна умоляет эвакуировать брата на Полтавщину, где она находится.

Не пропустите историю детей, которые спасают своих!

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 8 выпуска от 23.04.2023 8 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – история детей, которые спасают своих. Не пропустите 8 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 23.04.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

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