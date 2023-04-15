ДНК. Свої 2 сезон: історія 7 випуску від 16.04.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 7: сповідь незламних про Оленівський полон, дружбу та непохитну віру

Ці жінки пройшли моторошне пекло оленівського полону, а тепер шукають своїх. У 7 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 ви побачите історію і сповідь тих, хто пройшов Оленівський полон. Дружба та непохитна віра, які врятували не одне життя — у 7 випуску від 16.04.2023 «ДНК. Свої» на СТБ!

«Коли ми тільки приїхали в Оленівку, нас поставили на розтяжку… Тебе ставлять біля стіни, ти витягуєш руки і стоїш так годинами. Були люди, які цього не витримували і падали. Але їх підіймали і знову ставили, при цьому сильно били», — згадує жахливий полон 35-річна Тетяна Ель Діаб.

У квітні 2022 року Тетяна потрапила до російського полону і була відправлена до Оленівської колонії. Саме там у нелюдських умовах і під загрозою смерті вона провела півроку.

«У камері 3х4 метри нас було 8 дівчат. Деякі з нас спали на полу. В камері підлога — це просто цемент», — додає жінка.

Своєму звільненню з полону завдячує Ганні Ворешевій, з якою потоваришувала в колонії. Довгий час родичі нічого не знали про неї та вважали такою, що зникла безвісти. Аж поки Ганна, опинившись на волі, не повідомила про місце перебування подруги до Національного інформаційного бюро.

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Тепер на проєкті «ДНК. Свої» Тетяна розшукує свою рятівницю, аби подякувати за все. А також звільнити інших бранців, які перебували разом з нею. Крім того, дізнатися про долю військовослужбовця на ім’я Артур. За словами Тетяни, самостійно віднайти ані Ганну, ані Артура їй не вдалося.

Не пропустіть сповідь незламних про Оленівський полон, дружбу та непохитну віру. Який неочікуваний подарунок і кому передали з окупації наші помічники? Та з ким з двох загублених друзів Тетяна зустрінеться у студії проєкту «ДНК. Свої»?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

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