ДНК. Свої 2 сезон: история 7 выпуска от 16.04.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 7: исповедь несокрушимых об Еленовском плене, дружбе и непоколебимой вере

Эти женщины прошли ад еленовского плена, а теперь ищут своих. В 7 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 вы увидите историю и исповедь тех, кто прошел Еленовский плен. Дружба и непоколебимая вера, спасшие не одну жизнь — в 7 выпуске от 16.04.2023 «ДНК. Свої» на СТБ!

«Когда мы только приехали в Еленовку, нас поставили на растяжку… Тебя ставят у стены, ты вытягиваешь руки и стоишь так часами. Были люди, которые этого не выдерживали и падали. Но их поднимали и снова ставили, при этом сильно избивали», — вспоминает ужасный плен 35-летняя Татьяна Эль Диаб.

В апреле 2022 года Татьяна попала в русский плен и была отправлена в Еленовскую колонию. Там в бесчеловечных условиях и под угрозой смерти она провела полгода.

«В камере 3х4 метра нас было 8 девушек. Некоторые из нас спали на полу. В камере пол – это просто цемент», – добавляет женщина.

За свое освобождение из плена благодарит Анну Ворешеву, с которой подружилась в колонии. Долгое время родственники ничего не знали о ней и считали пропавшей без вести. Пока Анна, оказавшись на свободе, не сообщила о местонахождении подруги в Национальное информационное бюро.

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Теперь на проекте «ДНК. Свої» Татьяна разыскивает свою спасительницу, чтобы поблагодарить за все. А также освободить других пленных, находившихся вместе с ней. Кроме того, узнать судьбу военнослужащего по имени Артур. По словам Татьяны, самостоятельно найти ни Анну, ни Артура ей не удалось.

Не пропустите исповедь несокрушимых об Еленовском плене, дружбе и непоколебимой вере. Какой неожиданный подарок и кому передали из оккупации наши помощники? И с кем из двух потерявшихся друзей Татьяна встретится в студии проекта «ДНК. Свої»?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91. Ведущая – Татьяна Высоцкая. Производство — Starlight Production. Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова. Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ. Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ