ДНК. Свої 2 сезон: історія 6 випуску від 09.04.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 6: до роковин Краматорської трагедії сповідь тих, хто пройшов це пекло

Краматорська трагедія, яка забрала життя більше шістдесяти людей, сколихнула весь світ. А дехто і досі шукає своїх, загублених на тому вокзалі… 8 квітня 2022 року близько 11 ранку ракетами «Точка-У» росія вдарила по залізничній станції, де кілька тисяч людей чекали на евакуаційний потяг. У 6 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 ви почуєте сповідь тих, хто пройшов це пекло. Не пропустіть у неділю, 9 квітня, о 21:00 на СТБ.

За офіційними даними, того страшного дня загинули 61 людина, 121 — поранені. Точна кількість постраждалих і досі невідома. Деякі родичі не можуть знайти близьких, які перебували на вокзалі. Одна з таких — пані Ольга.

«До повномасштабного вторгнення росії, я мешкала в місті Святогірськ, яке ще називають донецькою Швейцарією. Працювала директоркою навчального закладу. Моя племінниця проживала в місті Лиман. Мала двох діточок і чоловіка. На той час вона була вагітною. У той день мала виїхати, але сталася велика трагедія, коли місто було обстріляно російською армією… Дуже хочу знайти свою племінницю — Катю Левицьку. Хочу її обійняти, сказати добрі і теплі слова», — зізнається Ольга Валюх.

Не пропустіть до роковин Краматорської трагедії сповідь тих, хто пройшов це пекло.

«Сльози біжать… Вже скільки часу пройшло, а не вистачає сил і слів», — згадає Андрій Красноруцький, який розкаже про той страшний день, свідком якого став.

Журнадіствьке розсліжування проєкту «ДНК. Свої» покаже, невже вагітна Катерина та її родина також стали жертвами ракетного обстріку? Між ким та навіщо команда зробила доленосний тест ДНК?

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Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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