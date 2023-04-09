ДНК. Свої 2 сезон: история 6 выпуска от 09.04.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 6: к годовщине Краматорской трагедии исповедь тех, кто прошел этот ад

Краматорская трагедия, унесшая жизни более шестидесяти человек, всколыхнула весь мир. А некоторые до сих пор ищут своих, потерянных на том вокзале… 8 апреля 2022 года около 11 утра ракетами «Точка-У» россия ударила по железнодорожной станции, где несколько тысяч человек ждали эвакуационный поезд. В 6 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 вы услышите исповедь тех, кто прошел этот ад. Не пропустите в воскресенье, 9 апреля, в 21:00 на СТБ.

По официальным данным, в тот страшный день погибли 61 человек, 121 — ранены. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно. Некоторые родственники не могут найти близких, находившихся на вокзале. Одна из таких — Ольга.

«До полномасштабного вторжения россии, я жила в городе Святогорске, который еще называют донецкой Швейцарией. Работала директором учебного заведения. Моя племянница проживала в городе Лиман. У нее было двое детей и муж. К тому времени она была беременна. В тот день должна была уехать, но произошла большая трагедия, когда город был обстрелян российской армией… Очень хочу найти свою племянницу — Катю Левицкую. Хочу ее обнять, сказать добрые и теплые слова», — говорит Ольга Валюх.

Не пропустите к годовщине Краматорской трагедии исповедь тех, кто прошел этот ад.

«Слезы бегут… Уж сколько времени прошло, а не хватает сил и слов», — вспомнит Андрей Красноруцкий, который расскажет о том страшном дне, свидетелем которого стал.

Журналистское расследование проекта «ДНК. Свої» покажет, неужели беременная Екатерина и ее семья тоже стали жертвами ракетного удара? Между кем и зачем команда провела судьбоносный тест ДНК?

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Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91. Ведущая – Татьяна Высоцкая. Производство — Starlight Production. Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова. Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ. Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ