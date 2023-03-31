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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 випуск 5: почеркознавча експертиза і надія віднайти сина у живих

31.03.2023

Вже цієї неділі, 2 квітня, на телеканалі СТБ вийде 5 випуск проєкту «ДНК. Свої»-2. Вперше у студії відкриють конверт з почеркознавчою експертизою. Хто насправді написав листа матері: рідний син, який потрапив у полон, чи аферист, який бажає нажитися на чужій трагедії? Не пропустіть 2 квітня о 21:00 на СТБ! 

ДНК. Свої 2 сезон: історія 5 випуску від 02.04.2023

Восени 2022 року пані Тетяна з Бучі отримала обнадійливого листа. У ньому йдеться про умови утримання її сина у полоні. Тож весь цей час вона береже єдину зачіпку і зв’язок із дитиною, як зіницю ока. Жінка вірить, що ці рядки своєю рукою написав її 30-річний син, який безвісти зник ще на початку березня в окупованій Бучанщині. 

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Того страшного дня чоловік вивозив другу дружину свого батька. Проте рашисти влаштували цивільним справжнє сафарі…

Тетяна каже, що незважаючи на те, що на конверті неправильно вказано по батькові її сина, материнське серце підказує їй, що цей безцінний папірець дійсно від рідної кровинки.  

ДНК. Свої 2 сезон: історія 5 випуску від 02.04.2023

Тепер вона звернулася на проєкт «ДНК. Свої», аби провести експертизу по почерку. А в разі позитивного результату її сина внесли у списки на обмін полоненими. Адже досі статус чоловіка невизначено. Син Тетяни не значить ані серед живи, ані серед мертвих. 

Не пропустіть до роковин деокупації Київщини історії, від яких холоне кров у жилах. Що покаже журналістське розслідування проєкту? Невже сина Тетяни, який за чутками дістався селища Немішаєве, вже немає у живих? Кому належить лист, який надійшов матері? Та невже команді вдасться зв’язатися з людьми, які перебували з відправником в одній камері?       

ДНК. Свої 2 сезон: історія 5 випуску від 02.04.2023

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 5 випуску від 02.04.2023

5 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - почеркознавча експертиза і надія віднайти сина у живих. Не пропустіть 5 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 02.04.2023

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ. 

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