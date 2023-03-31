ДНК. Свої 2 сезон: история 5 выпуска от 02.04.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 5: почерковедческая экспертиза и надежда найти сына в живых

Уже в это воскресенье, 2 апреля, на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск проекта «ДНК. Свої»-2. Впервые в студии откроют конверт с почерковедческой экспертизой. Кто на самом деле написал письмо матери: родной сын, попавший в плен, или аферист, желающий нажиться на чужой трагедии? Не пропустите 2 апреля в 21:00 на СТБ!

Осенью 2022 года Татьяна из Бучи получила обнадеживающее письмо. В нем говорится об условиях содержания ее сына в плену. Поэтому все это время она бережет единую зацепку и связь с ребенком, как зеницу ока. Женщина верит, что эти строки своей рукой написал ее 30-летний сын, без вести пропавший еще в начале марта в оккупированной Бучанщине.

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В этот страшный день мужчина вывозил вторую жену своего отца. Однако рашисты устроили мирным настоящее сафари…

Татьяна говорит, что несмотря на то, что на конверте неправильно указано отчество ее сына, материнское сердце подсказывает ей, что эта бесценная бумажка действительно от родной кровинки.

Теперь она обратилась на проект «ДНК. Свої», чтобы провести экспертизу по почерку. А в случае положительного результата, ее сына внесли в списки на обмен пленными. Ведь до сих пор статус мужчины неопределен. Сын Татьяны не значится ни среди живых, ни среди мертвых.

Не пропустите к годовщине деоккупации Киевщины истории, от которых стынет кровь в жилах. Что покажет журналистское расследование проекта? Неужели сына Татьяны, по слухам добравшегося поселка Немишаево, уже нет в живых? Кому принадлежит письмо, которое пришло матери? И неужели команде удастся связаться с людьми, которые находились с отправителем в одной камере?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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