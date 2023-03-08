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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 випуск 2: сповідь дітей, які пройшли справжнє пекло війни

08.03.2023

На долю цих дітей випали зовсім не дитячі випробування. Вони бачили нелюдські страждання, смерть, а самі ледь не загинули у ворожому полоні. У 2 випуску діти приїдуть у студію проєкту «ДНК. Свої», аби відшукати близьких. Шокуючі історії, від яких холоне кров, а також спогади героїв про те, як пережили полон. Не пропустіть 2 випуск проєкту «ДНК. Свої» 12 березня о 21:00 на СТБ!

ДНК. Свої 2 сезон: історія 2 випуску від 12.03.2023

Від розповіді 14-річного Віталія з села на Херсонщині волосся стає дибки. Він потрапив до російського полону, в якому провів 10 днів. Згадує, що найстрашніше було те, що його не годували. Тепер, опинившись на волі, хлопець прагне віднайти чоловіків на ім’я Анатолій та Костянтин, які також були у полоні. Там вони познайомилися. Чоловіки підтримували підлітка та ділилися власною їжею, аби той не помер з голоду.  

«Я дуже хотів би дізнатися, що з тими людьми зараз, які були зі мною в полоні. Костя жалів мене, ділився останнім печивом… Не знаю, що зараз з ним, де він…», — каже Віталій.   

ДНК. Свої 2 сезон: історія 2 випуску від 12.03.2023

16-річний Владислав Буряк так само, як і Віталій, пройшов справжнє пекло, опинившись у рашистському полоні. Цілих 90 днів хлопець перебував у одній камері з віруючим на ім’я Олексій, якого окупанти закатували, ймовірно, до смерті. Єдине бажання хлопця зараз — виконати останню волю Олексія. А саме: відшукати рідного батька Льоші та розповісти йому всю правду про те, як все сталося. 

«Він написав мені записку, де повідомив адресу, ім’я батька. А також звернувся до нього, що більше його не побачить…», — розповідає Владислав.  

Неймовірне розслідування проєкту «ДНК. Свої»-2, сповідь дітей, які пройшли справжнє пекло війни та знайшли в собі сили розповісти про це на весь світ! Кого вдасться віднайти? Хто викличе на обличчі Віталія посмішку? І чи отримає батько записку Олексія?   

ДНК. Свої 2 сезон: історія 2 випуску від 12.03.2023

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски «ДНК. Свої» в ефірі СТБ — їх можна подивитися тут.

Більше на тему: «ДНК. Свої»: як звернутися по допомогу

Дивіться у неділю, 12 березня, о 21:00 на СТБ 2 випуск проєкту «ДНК. Свої»-2  

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