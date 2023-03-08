ДНК. Свої 2 сезон: история 2 выпуска от 12.03.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 2: исповедь детей, прошедших настоящий ад войны

На долю этих детей выпали отнюдь не детские испытания. Они видели нечеловеческие страдания, смерть, а сами едва не погибли во вражеском плену. Во 2 выпуске дети приедут в студию проекта «ДНК. Свої», чтобы найти близких. Шокирующие истории, от которых стынет кровь, а также воспоминания героев о том, как пережили плен. Не упустите 2 выпуск проекта «ДНК. Свої» 12 марта в 21:00 на СТБ!

От рассказа 14-летнего Виталия из села на Херсонщине волосы встают дыбом. Он попал в русский плен, в котором провел 10 дней. Вспоминает, что страшнее всего было то, что его не кормили. Теперь, оказавшись на свободе, парень стремится найти мужчин по имени Анатолий и Константин, которые тоже были в плену. Там они познакомились. Мужчины поддерживали подростка и делились собственной пищей, чтобы тот не умер от голода.

«Я бы очень хотел узнать, что с теми людьми сейчас, которые были со мной в плену. Костя жалел меня, делился последним печеньем… Не знаю, что сейчас с ним, где он…», – говорит Виталий.

16-летний Владислав Буряк так же, как и Виталий, прошел настоящий ад, оказавшись в рашистском плену. Целых 90 дней парень находился в одной камере с верующим по имени Алексей, которого оккупанты замучили, вероятно, до смерти. Единственное желание парня сейчас — исполнить последнюю волю Алексея. А именно: найти родного отца Леши и рассказать ему всю правду о том, как все произошло.

«Он написал мне записку, где сообщил адрес, имя отца. А также обратился к нему, что его больше не увидит…», — рассказывает Владислав.

Невероятное расследование проекта «ДНК. Свої»-2, исповедь детей, прошедших настоящий ад войны и нашедших в себе силы рассказать об этом на весь мир! Кого удастся найти? Кто вызовет на лице Виталия улыбку? И получит ли отец записку Алексея?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если в пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть здесь.

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Смотрите в воскресенье, 12 марта, в 21:00 на СТБ 2 выпуск проекта «ДНК. Свої»-2

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