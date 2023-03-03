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ДНК. Свої

Народити в окупації: проєкт «ДНК. Свої» розпочинає другий сезон

03.03.2023

Телеканал СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через повномасштабну війну українців. Вже цієї суботи, 5 березня о 21:00, в ефірі СТБ відбудеться старт другого сезону проєкту власного виробництва «ДНК. Свої», який допомагає українцям знайти та повернути додому близьких. Цієї весни глядачі побачать історії нашої надважкої реальності: пошуки в незламному Бахмуті; породілля, яка вижила в окупованій Херсонщині та під час обстрілів маріупольського пологового; порятунок дітей з рашистського полону та гарячих точок. В кожній з цих історій журналісти «ДНК. Свої» потрапляють у справжнє пекло заради повернення своїх.

ДНК. Свої 2 сезон: історія 1 випуску від 05.03.2023

У першому випуску сезону — історії незламних українських жінок, які народили в окупації. 

Дружина поліцейського з Херсонщини, якого викрали окупанти, залишилася сама на сьомому місяці вагітності під прицілом ворога. Коли настав час пологів, Оля народжувала донечку у підвалі власного напівзруйнованого будинку, під ракетними обстрілами. Яким чином Ольга домоглася звільнення чоловіка з полону, хто приймав у неї пологи, та чому тепер жінка має доводити, що це немовля – її рідна донечка?

Друга героїня випуску — Кароліна з Маріуполя, яка лежала в одній палаті з Маріанною Вишемирською, світлини якої облетіли увесь світ. Кароліна народила свою донечку  у справжньому жаху, коли в окупованому місті вже не було зв’язку, світла, води і, навіть, лікарів… Аби не дівчина-інтерн на ім’я Марія, яка, не маючи жодного досвіду прийняття пологів, стала справжньою рятівницею одразу двох життів, Кароліна з дитиною, мабуть, не вижили. Тепер Кароліна хоче віднайти Марію та подякувати їй за два життя. 

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 1 випуску від 05.03.2023

1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - історії незламних українських жінок, які народили в окупації. Не пропустіть 1 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 05.03.2023

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ. 

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