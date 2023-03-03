Родить в оккупации: проект «ДНК. Свої» начинает второй сезон

Телеканал СТБ продолжает социальную миссию по поиску пропавших из-за полномасштабной войны украинцев. Уже в эту субботу, 5 марта в 21:00, в эфире СТБ состоится старт второго сезона проекта собственного производства «ДНК. Свої», помогающий украинцам найти и вернуть домой близких. Этой весной зрители увидят истории нашей сверхтяжелой реальности: поиски в несокрушимом Бахмуте; роженица, выжившая в оккупированной Херсонщине и во время обстрелов мариупольского роддома; спасение детей из рашистского плена и горячих точек. В каждой из этих историй журналисты «ДНК. Свої» попадают в настоящий ад ради возвращения своих.

В первом выпуске сезона — истории несокрушимых украинских женщин, родивших в оккупации.

Жена полицейского из Херсона, которого похитили оккупанты, осталась одна на седьмом месяце беременности под прицелом врага. Когда пришло время родов, Оля рожала дочь в подвале собственного полуразрушенного дома, под ракетными обстрелами. Как Ольга добилась освобождения мужа из плена, кто принимал у нее роды, и почему теперь женщина должна доказывать, что этот младенец – ее родная дочь?

Вторая героиня выпуска – Каролина из Мариуполя, которая лежала в одной палате с Марианной Вышемирской, фотографии которой облетели весь мир. Каролина родила свою дочь в настоящем ужасе, когда в оккупированном городе уже не было связи, света, воды и даже врачей… Если бы не девушка-интерн по имени Мария, которая, не имея никакого опыта принятия родов, стала настоящей спасительницей сразу двух жизней, Каролина с ребенком, по-видимому, не выжили. Теперь Каролина хочет найти Марию и поблагодарить ее за две жизни.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 1 выпуска от 05.03.2023 1 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – истории несокрушимых украинских женщин, родивших в оккупации. Не пропустите 1 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 05.03.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

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