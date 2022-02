ДНК-тест Кіану Рівза і його результати

До старту 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Канадський всесвітньовідомий актор Кіану Рівз — один із тих, хто вдавався до допомоги ДНК-тесту. Що показав генетичний аналіз актора — читайте в матеріалі.

Зірка фільмів «Джон Вік», «Матриця», «Адвокат диявола» — Кіану Рівз — 10 років тому зміг відновити репутацію, що похитнулася, за допомогою ДНК-тесту. Річ у тім, що канадка Карен Сала почала стверджувати, що актор є біологічним батьком її чотирьох дітей. Мовляв, пара знайома з юності, а вона — мати спадкоємців голлівудської зірки.

І все б нічого, якби жінка не вимагала 150 000 доларів США щомісячно на утримання дітей, а також цілих 3 мільйони доларів США — на себе. Звернувшись до суду з позовом, Карен стверджувала, що Кіану Рівз ввів її в стан гіпнозу і запліднив.

Сам Кіану Рівз упевнено зазначав, що раніше ніколи не бачив цієї жінки, не кажучи вже про дітей. І порадившись зі своїми адвокатами, погодився пройти тест ДНК.

Результати генетичного аналізу показали, що голлівудський актор не є батьком чотирьох дітей. Суд відхилив позов, а сам Кіану Рівз згадує інцидент зі словами: «Це було жахливо».

