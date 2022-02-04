ДНК-тест Киану Ривза и его результаты

К старту 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Канадский всемирно известный актер Киану Ривз — один из тех, кто прибегал к помощи ДНК-теста. Что показал генетический анализ актера — читайте в материале.

Звезда фильмов «Джон Уик», «Матрица», «Адвокат дьявола» — Киану Ривз — 10 лет назад смог восстановить пошатнувшуюся репутацию с помощью ДНК-теста. Дело в том, что жительница Канады Карен Сала начала утверждать, что актер является биологическим отцом ее четырех детей. Мол, пара знакома с самой юности, а она — мать наследников голливудской звезды.

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И все бы ничего, если бы женщина не требовала 150 000 долларов США ежемесячно на содержание детей, а также целых 3 миллиона долларов США на себя. Обратившись в суд с иском, Карен утверждала, что Киану Ривз ввел ее в состояние гипноза и оплодотворил.

Сам Киану Ривз уверенно отмечал, что ранее никогда не видел эту женщину, не говоря уже о детях. И посоветовавшись со своими адвокатами, согласился пройти тест ДНК.

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Результаты генетического анализа показали, что голливудский актер не является отцом четырех детей. Суд отклонил иск, а сам Киану Ривз вспоминает инцидент со словами: «Это было ужасно».

Уникальную возможность восстановить справедливость дает тест ДНК. Не пропустите продолжение 5 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК»!

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