ДНК-тест Майкла Джордана і його результати

З 6 лютого на СТБ щонеділі буде виходити 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК». Редакція сайту STB.UA продовжує збирати найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Коли у зірки американського баскетболу Майкла Джордана несподівано виявився 16-річний позашлюбний син, він запросив провести тест ДНК. Що ж з’ясувалося в результаті? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Тетяна Висоцька про 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК»

У прославленого американського баскетболіста Майкла Джордана, якому вже понад 50 років, несподівано виявився 16-річний позашлюбний син. Принаймні деяка Памела Сміт стверджує, що спортсмен є батьком її сина Гранта Пірса Джея Джордана Рейнолдса, він же Тадж, який народився в червні 1996.

За словами Сміт, яка 6 лютого подала в суд штату Джорджія позов проти Джордана, у неї був сексуальний зв’язок з баскетболістом в 1995-му році, після якого вона завагітніла. У той час Майкл Джордан був одружений на Хуаніті Ваной. Він також був батьком трьох дітей: двох синів Джеффрі Майкла і Маркус Джеймса і дочки Жасмін, які народилися в 1988-му, 1990-му і 1992-му роках відповідно. Джордан і Ваной одружилися в 1989 році і прожили разом 17 років, але в 2006-му році «взаємно і дружно» прийняли рішення розлучитися.

Більше на тему: ДНК-тест Джастіна Бібера і його результати

Згідно з судовими документами, Памела Сміт вимагає, щоб Майкл Джордан не тільки визнав сина і офіційно дав йому своє прізвище, а й виплачував відповідні аліменти і оплачував всі медичні витрати на дитину. Щоб не бути голослівною, жінка пропонує Джордану пройти тест на встановлення батьківства.

Однак матеріали справи про розлучення містили докази того, що біологічний батько хлопчика був колишнім чоловіком Памели Сміт, і в підсумку позов був відхилений судом. Сміт була змушена заплатити судові витрати Джордану за неправдиві претензії.

У Майкла Джордана вже була схожа ситуація, пов’язана з його таємною коханкою Карлою Кнафел, що завагітніла в 1991 році. Джордан заплатив Кнафел 250 тис. доларів за збереження їхніх стосунків в таємниці. Кнафел стверджувала, що він обіцяв їй 5 мільйонів доларів за мовчання і згоду не подавати на батьківство. Однак аналіз ДНК показав, що Джордан не є батьком дитини.

Більше на тему: ДНК-тест Стіва Джобса і його результати

Не пропустіть 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК» щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.