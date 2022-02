ДНК-тест Стіва Джобса і його результати

Напередодні старту 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Наприклад, коли народилася дочка Стіва Джобса – Ліза, він не визнавав свого батьківства і зажадав провести ДНК-тест. Що з’ясувалося в результаті? Читайте в матеріалі.

Нещодавно Ліза Бреннан-Джобс розповіла про непрості стосунки з батьком, які в них були з дитинства. У своїй книзі «Small Fry» («Дрібна сошка») вона пише, що перші два роки її життя Джобс заперечував своє батьківство, а її мати жила на грошову допомогу і підробляла прибиральницею та офіціанткою. У 1980 році держава зажадала провести ДНК-тест, і батьківство Джобса підтвердилося; після цього його зобов’язали платити аліменти.

Бреннан-Джобс зізналася The New York Times, що її налякала реакція на перший опублікований уривок з книги. За її словами, у своїй автобіографії вона прагнула створити вдумливий і детальний портрет своєї сім’ї, а не викривати батька, якого любить, незважаючи ні на що. Вона не хотіла б, щоб її мемуари відштовхнули важливих для неї людей, але визнає, що це можливо.

