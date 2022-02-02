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ДНК-тест Стива Джобса и его результаты

02.02.2022

В преддверии старта 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Например, когда родилась дочь Стива Джобса – Лиза, он не признавал свое отцовство и потребовал провести ДНК-тест. Что выяснилось в итоге? Читайте в материале.

стив джобс

Недавно Лиза Бреннан-Джобс рассказала о непростых отношениях с отцом, которые у них были с самого детства. В своей книге «Small Fry» («Мелкая сошка») она пишет, что первые два года ее жизни Джобс отрицал свое отцовство, а ее мать жила на пособие и подрабатывала уборщицей и официанткой. В 1980 году государство потребовало провести ДНК-тест, и отцовство Джобса подтвердилось; после этого его обязали платить алименты.

Бреннан-Джобс призналась The New York Times, что ее напугала реакция на первый опубликованный отрывок из книги. По ее словам, в своей автобиографии она стремилась создать вдумчивый и детальный портрет своей семьи, а не разоблачать отца, которого любит, несмотря ни на что. Она не хотела бы, чтобы ее мемуары оттолкнули важных для нее людей, но признает, что это возможно.

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книга дочери Джобса

Не пропустите продолжение 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» на телеканале СТБ уже в это воскресенье!

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