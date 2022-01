У неділю о 22:10 на телеканалі СТБ вийде 5 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК», де гості зможуть отримати відповіді на найважливіші питання. Редакція сайту STB.UA збирає найцікавіші історії з життя світових зірок, яким довелося пройти тест ДНК. Зовсім недавно було ексгумувано останки Сальвадора Далі для отримання зразків його ДНК. Що показала експертиза? Чи є у Сальвадора Далі діти? Читайте матеріал, щоб дізнатися докладніше.

В Іспанії підняли з могили тіло Сальвадора Далі та взяли зразки двох великих кісток, волосся і нігтів художника. Тіло добре збереглося завдяки бальзамуванню, свою форму зберегли навіть знамениті вуса художника.

Така процедура була проведена для того, щоб з’ясувати, чи є скандальна іспанка Пілар Абель дочкою Сальвадора Далі.

Абель стверджує, що її мати Антоніа Мартінес де Аро в середині 1950-х років мала зв’язок з художником, коли працювала в будинку його друзів в Кадакесі.

Більше на тему: Що можна дізнатися про особливості свого тіла з аналізу ДНК?

В цей час там жив Далі разом зі своєю дружиною і музою Галою. Завагітнівши в 25 років, Антоніа переїхала в Кастельон-де-Ампуріас, вийшла заміж за 29-річного чоловіка на ім’я Хуан. Він і став офіційним батьком Абель, але дівчина впевнена, що біологічним її батьком є ​​знаменитий художник.

Згідно з офіційною версією, дітей у Сальвадора Далі не було, тому після його смерті в 1989 році вся його нерухомість перейшла до держави, але дочка могла б пред’явити свої претензії на цю спадщину. Це і стало головною проблемою.

Більше на тему: Що таке ДНК і генетичний тест

Не пропустіть новий сезон проєкту «Таємниці ДНК» на телеканалі СТБ, щоб дізнатися ще більше цікавих історій.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.