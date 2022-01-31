В воскресенье в 22:10 на телеканале СТБ выйдет 5 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК», где гости смогут получить ответы на самые важные вопросы. Редакция сайта STB.UА cобирает интересные истории из жизни мировых звезд, которым пришлось пройти тест ДНК. Так, совсем недавно были эксгумированы останки Сальвадора Дали для получения образцов его ДНК. Что показала экспертиза? Есть ли у Сальвадора Дали дети? Читайте материал, чтобы узнать подробнее.

В Испании подняли из могилы тело Сальвадора Дали и взяли образцы двух больших костей, волос и ногтей художника. Тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, свою форму сохранили даже знаменитые усы художника.

Такая процедура была проведена для того, чтобы выяснить, является ли скандальная испанка Пилар Абель дочерью Сальвадора Дали.

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе.

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В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель, но девушка уверена, что биологическим ее отцом является знаменитый художник.

«ДНК-экспертиза останков знаменитого художника Сальвадора Дали показала, что испанка не является его биологической дочерью или родственницей», – заявили в фонде Дали.

Согласно официальной версии, детей у Сальвадора Дали не было, поэтому после его кончины в 1989 году вся его недвижимость отошла государству, но неожиданно объявившаяся дочка могла бы предъявить свои претензии на это наследство. Это и стало камнем преткновения.

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