Результати тесту ДНК Кортні Кардаш’ян

«Таємниці ДНК» — проєкт, аналогів якому немає на українському телепросторі. Вже у лютому на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 5 сезону, а поки що редакція сайту STB.UA ділиться цікавими історіями з життя відомих особистостей. Чому Кортні Кардаш‘ян вдавалася до допомоги ДНК-тесту? Що показали результати генетичного аналізу — читайте в матеріалі.

У сімействі Кардаш’ян-Дженнер пристрасті не вщухають. Ми вже розповідали про результат тесту ДНК Кайлі Дженнер, який встановив, хто батько її дитини. Її старша сестра Кортні Кардаш’ян опинилася в подібній ситуації і була змушена після народження дитини доводити знайомому, що він жодним чином не причетний до потомства.

Кортні Кардаш‘ян і Майкл Джирдженті познайомилися в 2008 році. У двох було кілька спільних фотосесій, кадри яких розлетілися по всьому світу. Через 9 місяців Кортні народила хлопчика Мейсона. Майкл вирішив скористатися популярністю дівчини і заявив, що він може бути біологічним батьком дитини.

Кортні заперечувала будь-яку інтимну близькість з Джирдженті, тому наполягла на проведенні тесту ДНК. Особливо це було важливо для того, щоб не виникало сумнівів з приводу батьківства Скотта Дісіка.

Результати генетичного тесту підтвердили слова Кардаш’ян. Імовірність батьківства Майкла Джирдженті становила 0%.

Чи варто вдаватися до таких методів, аби відновити справедливість, — вирішувати кожному особисто. Однак відомо точно, що результати ДНК-тестів є незаперечним фактом спорідненості або її відсутності.

