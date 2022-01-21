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Результати тесту ДНК Кортні Кардаш’ян

21.01.2022

«Таємниці ДНК» — проєкт, аналогів якому немає на українському телепросторі. Вже у лютому на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 5 сезону, а поки що редакція сайту STB.UA ділиться цікавими історіями з життя відомих особистостей. Чому Кортні Кардаш‘ян вдавалася до допомоги ДНК-тесту? Що показали результати генетичного аналізу — читайте в матеріалі.

кортник кардашьян

У сімействі Кардаш’ян-Дженнер пристрасті не вщухають. Ми вже розповідали про результат тесту ДНК Кайлі Дженнер, який встановив, хто батько її дитини. Її старша сестра Кортні Кардаш’ян опинилася в подібній ситуації і була змушена після народження дитини доводити знайомому, що він жодним чином не причетний до потомства.

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Кортні Кардаш‘ян і Майкл Джирдженті познайомилися в 2008 році. У двох було кілька спільних фотосесій, кадри яких розлетілися по всьому світу. Через 9 місяців Кортні народила хлопчика Мейсона. Майкл вирішив скористатися популярністю дівчини і заявив, що він може бути біологічним батьком дитини.

кортни кардашьян

«Коли я побачив фотографії Мейсона, то у мене з’явилося кілька питань. Я хотів би визнати його, якщо він мій син. Він має право знати свого справжнього батька», — заявляв Майкл в інтерв’ю.

Кортні заперечувала будь-яку інтимну близькість з Джирдженті, тому наполягла на проведенні тесту ДНК.  Особливо це було важливо для того, щоб не виникало сумнівів з приводу батьківства Скотта Дісіка.

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Результати генетичного тесту підтвердили слова Кардаш’ян. Імовірність батьківства Майкла Джирдженті становила 0%.

Чи варто вдаватися до таких методів, аби відновити справедливість, — вирішувати кожному особисто. Однак відомо точно, що результати ДНК-тестів є незаперечним фактом спорідненості або її відсутності.

Не пропустіть 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК» вже 6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ!

Фото: Instagram

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