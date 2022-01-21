Результаты теста ДНК Кортни Кардашьян

«Таємниці ДНК» — проект, аналогов которому нет на украинском телепространстве. Уже в фервале на телеканале СТБ состоится премьера 5 сезона, а пока редакция сайта STB.UA делится интересными историями из жизни известных личностей. Почему Кортни Кардашьян прибегала к помощи ДНК-теста? Что показали результаты генетического анализа — читайте в материале.

В семействе Кардашьян-Дженнер страсти не утихают. Мы уже рассказывали о результатах теста ДНК Кайли Дженнер, который установил, кто отец ее ребенка. Ее старшая сестра Кортни Кардашьян оказалась в подобной ситуации и была вынуждена после рождения ребенка доказывать знакомому, что он не имеет никакого отношения к потомству.

Больше по теме: Что показал ДНК-тест Сальвадора Дали

Кортни Кардашьян и Майкл Джирдженти познакомились в 2008 году. У двоих было несколько совместных фотосессий, кадры которых разлетелись по всему миру. Спустя 9 месяцев Кортни родила мальчика Мэйсона. Майкл решил воспользоваться популярностью девушки и заявил, что он может быть биологическим отцом ребенка.

«Когда я увидел фотографии Мэйсона, то у меня появилось несколько вопросов. Я хотел бы признать его, если он мой сын. Он имеет право знать своего настоящего отца», — заявлял Майкл в интервью.

Кортни отрицала любую интимную близость с Джирдженти, поэтому настояла на проведении теста ДНК. Особенно это было важно для того, чтобы не возникало сомнений по поводу отцовства Скотта Дисика.

Больше по теме: ДНК-тест Джеки Чана, который подтвердил его отцовство

Результаты генетического теста подтвердили слова Кардашьян. Вероятность отцовства Майкла Джирдженти составила 0%.

Стоит ли прибегать к таким методам, дабы восстановить справедливость, — решать каждому лично. Однако известно точно, что результаты ДНК-тестов являются неоспоримым фактом родства или его отсутствия.

Не пропустите 5 сезон проекта «Таємниці ДНК» уже 6 февраля в 22:10 на телеканале СТБ!

Фото: Instagram

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.