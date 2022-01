ДНК-тест Елізабет Херлі і його результати

Напередодні 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Елізабет Херлі, американську актрису, також спіткала така доля. Чому Елізабет Херлі здавала тест ДНК? І яким був результат? Читайте в матеріалі.

У 2000 році Елізабет Херлі розлучилася з Х’ю Грантом і почала зустрічатися зі Стівом Бінгом, який відомий як успішний бізнесмен. Близько року тривав цей роман, а після його завершення Херлі народила сина (зліва на фото).

Довгий час Стів стверджував, що він не батько дитини, а під час вагітності актрису підтримував колишній чоловік. Так і стали поширюватися чутки про кровне відношенні Гранта до сина.

Бінг наполіг на проведенні ДНК-тесту, відмовляючись визнавати малюка власною дитиною. Однак виявилося, що Чарльз дійсно його син. З цього моменту Стів почав допомагати актрисі ростити хлопчика, а Грант став хрещеним батьком.

