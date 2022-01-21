ДНК-тест Элизабет Херли и его результаты

В преддверии 5 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Элизабет Херли, американскую актрису, также постигла такая участь. Почему Элизабет Херли сдавала тест ДНК? И каким был результат? Читайте в материале.

В 2000 году Элизабет Херли рассталась с Хью Грантом и начала встречаться со Стивом Бингом, который известен как успешный бизнесмен. Около года продлился этот роман, а после его завершения Херли родила сына (слева на фото).

Долгое время Стив утверждал, что он не отец ребенка, а во время беременности актрису поддерживал бывший муж. Так и стали распространяться слухи о кровном отношении Гранта к сыну.

Бинг настоял на проведении ДНК-теста, отказываясь признавать малыша собственным ребенком. Однако оказалось, что Чарльз действительно его сын. С этого момента Стив начал помогать актрисе растить мальчика, а Грант стал крестным отцом.

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