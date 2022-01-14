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Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ

14.01.2022

Не пропустіть новий сезон таємниць – дивіться проєкт Таємниці ДНК 5 сезон із 06.02.2022 на СТБ!

Нові випуски гостросоціального проєкту шокують кожного. Уперше в студії пройдуть тест ДНК чоловік і дружина. Команда долучиться до розслідування гучної справи з продажу дітей, про яку писала вся Європа. А експертиза муміфікованого тіла виведе на слід справжнього вбивці! Розкриття скандальних справ чекає вас у проєкті Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ.

Video: Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ


Таємниці ДНК 5 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового 5 сезону програми Таємниці ДНК

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