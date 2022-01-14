Не пропустите новый сезон тайн – смотрите проект Тайны ДНК 5 сезон с 06.02.2022 на СТБ!

Новые выпуски остросоциального проекта шокируют каждого. Впервые в студии пройдут тест ДНК муж и жена. Команда приобщится к расследованию громкого дела по продаже детей, о котором писала вся Европа. А экспертиза мумифицированного тела выведет на след настоящего убийцы! Раскрытие скандальных дел ждет вас в проекте Тайны ДНК 5 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ.