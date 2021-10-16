«Таємниці ДНК»-4 випуск 8: Невже на проєкті розкриється страшний злочин у пологовому?
16.10.2021
Уже цієї неділі, 17 жовтня, о 22:10 вийде 8 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4, в якому жінка перевірить спорідненість із мамою. Через різні групи крові з батьками, Тетяна сумнівається у своєму походженні. Та невже журналістське розслідування розкриє страшний злочин у пологовому будинку?
Video: «Таємниці ДНК»-4 випуск 8: Невже на проєкті розкриється страшний злочин у пологовому?
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На проєкт «Таємниці ДНК»-4 звернулася Тетяна, щоб перевірити спорідненість зі своїми батьками. У них перша група крові, а у жінки виявилася третя. У чому причина: зрада дружини, виняток у медицині або підміна дитини в пологовому будинку? Правду покаже лише тест ДНК.
Дивіться 8 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 17 жовтня о 22:10 на СТБ. Це неможливо пропустити!
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