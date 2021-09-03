«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 2 випуску 4 сезону?
03.09.2021
У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-4 в студію прийде жінка, ідилію якої зруйнувала нечесна невістка. 24-річна Роксолана звабила її сина Валентина, а незабаром приписала йому чужих дітей. Тепер на Валентині висить борг по аліментах розміром 250 000 гривень! Встановити, чиї ж це діти насправді, здатний лише тест ДНК. Не пропустіть цієї неділі, 5 вересня, 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10.
У 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 ви дізнаєтеся:
- Від кого насправді народила Роксолана?
- Невже дівчина не поліцейська, а стриптизерка?
- Яку правду приховала Валентинова мама?
- І чи насмілиться сам хлопець вийти в студію і розповісти свою правду?
Не пропустіть 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі, 5 вересня, о 22:10 на телеканалі СТБ!
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Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 2 випуску 4 сезону?
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