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«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 2 випуску 4 сезону?

03.09.2021

У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-4 в студію прийде жінка, ідилію якої зруйнувала нечесна невістка. 24-річна Роксолана звабила її сина Валентина, а незабаром приписала йому чужих дітей. Тепер на Валентині висить борг по аліментах розміром 250 000 гривень! Встановити, чиї ж це діти насправді, здатний лише тест ДНК. Не пропустіть цієї неділі, 5 вересня, 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10.

У 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 ви дізнаєтеся:

  • Від кого насправді народила Роксолана?
  • Невже дівчина не поліцейська, а стриптизерка?
  • Яку правду приховала Валентинова мама?
  • І чи насмілиться сам хлопець вийти в студію і розповісти свою правду?

Не пропустіть 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі, 5 вересня, о 22:10 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4: історія 1 випуску про возз’єднання великої родини Коропів

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 2 випуску 4 сезону?

5 вересня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 2 випуск 4 сезону. Чим здивує 2 випуск Таємниці ДНК 4 від 05.09.2021 - дивіться в анонсі

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