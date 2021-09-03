У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-4 в студію прийде жінка, ідилію якої зруйнувала нечесна невістка. 24-річна Роксолана звабила її сина Валентина, а незабаром приписала йому чужих дітей. Тепер на Валентині висить борг по аліментах розміром 250 000 гривень! Встановити, чиї ж це діти насправді, здатний лише тест ДНК. Не пропустіть цієї неділі, 5 вересня, 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10.

У 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 ви дізнаєтеся:

Від кого насправді народила Роксолана?

Невже дівчина не поліцейська, а стриптизерка?

Яку правду приховала Валентинова мама?

І чи насмілиться сам хлопець вийти в студію і розповісти свою правду?

Не пропустіть 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі, 5 вересня, о 22:10 на телеканалі СТБ!

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