У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-4 в студію прийде жінка, ідилію якої зруйнувала нечесна невістка. 24-річна Роксолана звабила її сина Валентина, а незабаром приписала йому чужих дітей. Тепер на Валентині висить борг по аліментах розміром 250 000 гривень! Встановити, чиї ж це діти насправді, здатний лише тест ДНК. Не пропустіть цієї неділі, 5 вересня, 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10.

У 2 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 ви дізнаєтеся:

Не пропустіть 2 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі, 5 вересня, о 22:10 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4: історія 1 випуску про возз’єднання великої родини Коропів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.