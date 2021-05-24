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«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 17 випуску 3 сезону?

24.05.2021

Ветеран Микола пообіцяв собі, що, якщо повернеться живим, то знайде справжню матір. Чоловік узявся за пошуки, проте все безуспішно. Тож звернувся по допомогу до проєкту «Таємниці ДНК». У 17 випуску Микола почує результат тесту ДНК, на який чекав усе своє життя. Не пропустіть уже завтра, 25 травня, 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!  

У 17 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:

  • Куди приведуть зачіпки команду проєкту?
  • Яку прикру правду почує про свою біологічну сім’ю Микола?
  • Хто приїде до студії, і чи буде він родичем чоловіка?
  • І що покаже генетичний тест наприкінці випуску?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 16: Ірина знайшла рідних сестер після віщого сну

Не пропустіть уже завтра, 25 травня, 17 випуск проєкту. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00! 

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 17 випуску 3 сезону?

25 мая 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 17 випуск 3 сезону. Чим здивує 17 випуск Таємниці ДНК 3 від 25.05.2021 - дивіться в анонсі

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