«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 17 випуску 3 сезону?
24.05.2021
Ветеран Микола пообіцяв собі, що, якщо повернеться живим, то знайде справжню матір. Чоловік узявся за пошуки, проте все безуспішно. Тож звернувся по допомогу до проєкту «Таємниці ДНК». У 17 випуску Микола почує результат тесту ДНК, на який чекав усе своє життя. Не пропустіть уже завтра, 25 травня, 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!
У 17 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:
- Куди приведуть зачіпки команду проєкту?
- Яку прикру правду почує про свою біологічну сім’ю Микола?
- Хто приїде до студії, і чи буде він родичем чоловіка?
- І що покаже генетичний тест наприкінці випуску?
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Не пропустіть уже завтра, 25 травня, 17 випуск проєкту. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00!
Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 17 випуску 3 сезону?
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