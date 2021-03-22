Герой 8 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 — 20-річний Роман з Одеси, модель-початківець і актор багатьох реклам. Звернутися в проєкт його змусила ситуація, яка сталася пів року тому. Несподівано в житті хлопця з’явився 28-річний брат-двійник Владислав. У спорідненість із ним Роман не вірить і запевняє, що Влад — аферист, який претендує на його квартиру в центрі міста. Чи так це, покаже тест ДНК!

У 8 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:

Як імовірний брат-двійник вийшов на Романа?

Наскільки хлопці схожі?

Якою історією з минулого поділиться Владислав?

Які наміри переслідує хлопець?

І що покаже тест ДНК?

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Не пропустіть уже завтра, 23 березня, новий випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!

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