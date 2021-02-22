У 4 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 розбиралися у складній і заплутаній історії. Героїня програми – 41-річна Олена з Кропивницького. Жінка хоче допомогти 18-річному сину Микиті. Каже, хлопець заплутався в собі й не знає, хто він насправді. Микита вважає себе флюїдом: він може виглядати і як жінка, і як чоловік. 15 років Олена воює з колишнім, щоб той визнав сина і взявся за його виховання. Чоловік не вважає Микиту за рідного, бо в нього інша група крові. Чи так це, покаже тест ДНК.

У 4 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:

Як проблеми батьків вплинули на долю Микити?

Чому батько не вірить у рідство з 18-річним хлопцем?

Які приголомшливі подробиці з’ясуються в студії проєкту?

І що покаже тест ДНК?

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Не пропустіть 4 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 вже завтра, 23 лютого, на телеканалі СТБ о 19:00.

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