«Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 3 сезону?
08.02.2021
У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 по допомогу до проєкту звернеться 24-річна Діана. Дівчина хоче знайти свою сестру, в існуванні якої навіть не впевнена. Не пропустіть нову історію, для розслідування якої команді знадобилося пів року. Дивіться вже завтра, 9 лютого, на телеканалі СТБ о 19:00!
У дитинстві маленька Діана почула від бабусі, що в її мами була ще одна донька, яку вона залишила в пологовому будинку. Журналісти проєкту «Таємниці ДНК» провели розслідування тривалістю пів року, щоб дізнатися правду про можливу сестру Діани.
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Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 уже завтра, 9 лютого!
Video: «Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 3 сезону?
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