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«Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 3 сезону?

08.02.2021

У 2 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 по допомогу до проєкту звернеться 24-річна Діана. Дівчина хоче знайти свою сестру, в існуванні якої навіть не впевнена. Не пропустіть нову історію, для розслідування якої команді знадобилося пів року. Дивіться вже завтра, 9 лютого, на телеканалі СТБ о 19:00!

таємниці днк

У дитинстві маленька Діана почула від бабусі, що в її мами була ще одна донька, яку вона залишила в пологовому будинку. Журналісти проєкту «Таємниці ДНК» провели розслідування тривалістю пів року, щоб дізнатися правду про можливу сестру Діани.

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Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 уже завтра, 9 лютого!

Video: «Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 2 випуску 3 сезону?

9 лютого 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 2 випуск 3 сезону. Чим здивує 2 випуск Таємниці ДНК 3 від 09.02.2021 - дивіться в анонсі

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