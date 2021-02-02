Тетяна Висоцька про найскладніше інтерв’ю, яке вийде сьогодні на екрани

Уже сьогодні на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 3 сезону проєкту «Таємниці ДНК», який відкриється приголомшливим випуском. Ведуча Тетяна Висоцька розповіла більше про складний знімальний процес та інтерв’ю, яке виявилося не менш емоційно напруженим. Більше про це — в матеріалі.

На перший погляд, випуск про звичайну жінку, яка намагається довести чоловікові, що він є батьком дітей. Таких історій у студії проєкту «Таємниці ДНК» було багато. Проте випуск набере неймовірних обертів, адже відкриються нечувані подробиці життя героїні.

«Здавалося б, звичайна жінка. Досить звичайна історія — вона хоче довести колишньому, що син йому рідний. Але буквально за кілька хвилин все пішло не так. Настільки, що жінку поряд зі мною рясно трусило, а сльози буквально бризкали з очей. А потім вийшов він — маленький беззахисний хлопчик із давнім синцем на обличчі. І почав розповідати жахи, які пережив. За все моє професійне життя складнішого інтерв’ю не було. Щоб делікатно підтримати і не показати свій шок. І поставити питання так, щоб дитина розповіла, але цим її ще більше не ранити», — написала Тетяна Висоцька.

Сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 3 сезону проєкту «Таємниці ДНК» з незмінною ведучою Тетяною Висоцькою. Це одна з найважливіших програм, адже вона про домашнє насильство. І як зауважила ведуча, цінність її в тому, що проєкт «Таємниці ДНК» може і вміє підтримати людей у біді.

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