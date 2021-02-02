Уже сегодня на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона проекта «Таємиці ДНК», который откроется шокирующим выпуском. Ведущая Татьяна Высоцкая рассказала больше о сложном съемочном процессе и интервью, которое оказалось не менее эмоционально напряженным. Больше об этом — в материале.

На первый взгляд, выпуск об обычной женщине, которая пытается доказать мужу, что он является отцом детей. Таких историй в студии проекта «Таємниці ДНК» было много. Однако этот выпуск наберет невероятных оборотов, ведь откроются невиданные подробности жизни героини.

«Казалось бы, обычная женщина. Вполне обычная история — она ​​хочет доказать бывшему, что сын ему родной. Но буквально через несколько минут все пошло не так. Настолько, что женщину рядом со мной сильно трясло, а слезы брызгали из глаз. А потом вышел он — маленький беззащитный мальчик со старым синяком на лице. И начал рассказывать ужасы, которые пережил. За всю мою профессиональную жизнь сложнее интервью не было. Чтобы деликатно поддержать и не показать свой шок. И поставить вопрос так, чтобы ребенок рассказал, но этим его еще больше не ранить», — написала Татьяна Высоцкая.

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 3 сезона проекта «Таємниці ДНК» с неизменной ведущей Татьяной Высоцкой. Это одна из важнейших программ, ведь она о домашнем насилии. И как заметила ведущая, ценность ее в том, что проект «Таємниці ДНК» может и умеет поддержать людей в беде.

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