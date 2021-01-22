Унікальний проєкт СТБ Таємниці ДНК повертається! У 3 сезоні ви почуєте нові історії людей, які потрапили у складну життєву ситуацію.

Герої проєкту Таємниці ДНК 3 сезон – це звичайні люди, які понад усе на світі хочуть знайти відповіді на найбільш хвилюючі та життєво важливі запитання. Одні хочуть відшукати зниклих родичів, інші – підтвердити батьківство чи захиститися від шахрайських схем аферистів, які намагаються відібрати спадщину. А знайти правду та встановити справедливість допоможе текст ДНК, результати якого неможливо підробити. Люди можуть недоговорювати, обманювати та намагатися плутати сліди, але генетика завжди докопається до істини.

Video: Новий сезон Таємниці ДНК 3 сезон стартує 2 лютого на СТБ

Дивіться новий сезон Таємниці ДНК на СТБ. Що відкриє аналіз ДНК – побачите зовсім скоро