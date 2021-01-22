Новый сезон Тайны ДНК 3 сезон стартует 2 февраля на СТБ
22.01.2021
Уникальный проект СТБ Таємниці ДНК возвращается! В 3 сезоне вы услышите новые истории людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Герои проекта Тайны ДНК 3 сезон – это обычные люди, которые больше всего на свете хотят найти ответы на наиболее волнующие и жизненно важные вопросы. Одни хотят отыскать пропавших родственников, другие – подтвердить отцовство или защититься от мошеннических схем аферистов, которые пытаются отобрать наследство. А найти правду и установить справедливость поможет текст ДНК, результаты которого невозможно подделать. Люди могут недоговаривать, обманывать и пытаться путать следы, но генетика всегда докопается до истины.
Video: Новый сезон Тайны ДНК 3 сезон стартует 2 февраля на СТБ
Смотрите новый сезон Тайны ДНК на СТБ. Что откроет анализ ДНК — увидите совсем скоро
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