Премьера ДНК. Свої 3 сезон – смотрите с 3 марта на СТБ

Проект ДНК. Свої в новом сезоне продолжает свою масштабную миссию – найти пропавших без вести украинцев . Вы увидите истории, которые вызовут у вас слезы . Команда проекта ДНК. Свої 3 сезон попытается помочь найти волонтера, которого в последний раз видели на трассе смерти возле Чернигова, военного, который исчез в колонии в Еленовке, тех, кому врач смог спасти жизнь в застенках россиян. Журналисты во главе с Татьяной Высоцкой сделают невозможное! Не пропустите премьеру проекта ДНК. Свої 3 сезон — смотрите с 3 марта на СТБ.