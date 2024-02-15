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Таємниці ДНК

Премьера ДНК. Свої 3 сезон – смотрите с 3 марта на СТБ

15.02.2024

Проект ДНК. Свої в новом сезоне продолжает свою масштабную миссию – найти пропавших без вести украинцев. Вы увидите истории, которые вызовут у вас слезы . Команда проекта ДНК. Свої 3 сезон попытается помочь найти волонтера, которого в последний раз видели на трассе смерти возле Чернигова, военного, который исчез в колонии в Еленовке, тех, кому врач смог спасти жизнь в застенках россиян. Журналисты во главе с Татьяной Высоцкой сделают невозможное! Не пропустите премьеру проекта ДНК. Свої 3 сезон — смотрите с 3 марта на СТБ.

Video: ДНК. Свої 3 – новый сезон стартует 3 марта на СТБ


ДНК. Свої 3 сезон – что будет в новом сезоне? Анонс нового 3 сезона программы ДНК. Свої

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