Премьера ДНК. Свої 3 сезон – смотрите с 3 марта на СТБ
15.02.2024
Проект ДНК. Свої в новом сезоне продолжает свою масштабную миссию – найти пропавших без вести украинцев. Вы увидите истории, которые вызовут у вас слезы . Команда проекта ДНК. Свої 3 сезон попытается помочь найти волонтера, которого в последний раз видели на трассе смерти возле Чернигова, военного, который исчез в колонии в Еленовке, тех, кому врач смог спасти жизнь в застенках россиян. Журналисты во главе с Татьяной Высоцкой сделают невозможное! Не пропустите премьеру проекта ДНК. Свої 3 сезон — смотрите с 3 марта на СТБ.
Video: ДНК. Свої 3 – новый сезон стартует 3 марта на СТБ
ДНК. Свої 3 сезон – что будет в новом сезоне? Анонс нового 3 сезона программы ДНК. Свої