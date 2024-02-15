Прем’єра ДНК. Свої 3 сезон – дивіться з 3 березня на СТБ

Проєкт ДНК. Свої в новому сезоні продовжує свою масштабну місію – знайти зниклих безвісти українців . Ви побачите історії, які викличуть у вас сльози. Команда проєкту ДНК. Свої 3 сезон спробує допомогти знайти волонтера, якого востаннє бачили на трасі смерті біля Чернігова, військового, який зник у колонії в Оленівці, тих, кому лікар зміг врятувати життя в катівні росіян. Журналісти на чолі з Тетяною Висоцькою зроблять неможливе! Не пропустіть прем’єру проєкту ДНК. Свої 3 сезон – дивіться з 3 березня на СТБ.