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Таємниці ДНК

Прем’єра ДНК. Свої 3 сезон – дивіться з 3 березня на СТБ

15.02.2024

Проєкт ДНК. Свої в новому сезоні продовжує свою масштабну місію – знайти зниклих безвісти українців. Ви побачите історії, які викличуть у вас сльози. Команда проєкту ДНК. Свої 3 сезон спробує допомогти знайти волонтера, якого востаннє бачили на трасі смерті біля Чернігова, військового, який зник у колонії в Оленівці, тих, кому лікар зміг врятувати життя в катівні росіян. Журналісти на чолі з Тетяною Висоцькою зроблять неможливе! Не пропустіть прем’єру проєкту ДНК. Свої 3 сезон – дивіться з 3 березня на СТБ.

Video: ДНК. Свої 3 – новий сезон стартує 3 березня на СТБ


ДНК. Свої 3 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового 3 сезону програми ДНК. Свої

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