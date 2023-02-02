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ДНК. Свої

Новый сезон ДНК. Свої-2 стартует 5 марта на СТБ

02.02.2023

Не пропустите новый сезон остросоциального проекта ДНК. Свої-2 – смотрите премьеру с 5 марта на СТБ!

В новом сезоне команда проекта во главе с ведущей Татьяной Высоцкой продолжит рассказывать истории нашей сверхтяжелой реальности. Проект ДНК. Свої поделится историями о женщине, которая рожала в оккупации на Херсонщине, о девушке, уцелевшей при обстреле роддома в Мариуполе, и о журналистах, спасающих людей из российского плена и горячих точек. Не пропустите больше щемящих историй – смотрите проект ДНК. Свої 2 сезон с 5 марта на СТБ.

Video: Новый сезон ДНК. Свої-2 стартует 5 марта на СТБ


Новый сезон ДНК. Свої-2 стартует 5 марта на СТБ

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