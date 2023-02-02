Новий сезон ДНК. Свої-2 стартує 5 березня на СТБ

Не пропустіть новий сезон гостросоціального проєкту ДНК.Свої-2 – дивіться прем’єру з 5 березня на СТБ!

У новому сезоні команда проєкту на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою продовжить розповідати історії нашої надважкої реальності. Проєкт ДНК. Свої поділиться історіями про жінку, яка народжувала в окупації на Херсонщині, про дівчину, яка вціліла під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі, та про журналістів, які рятують людей із російського полону та гарячих точок. Не пропустіть більше щемливих історій – дивіться проєкт ДНК. Свої 2 сезон із 5 березня на СТБ.