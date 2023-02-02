Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Майже одружені
Майже одружені
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru
ДНК. Свої

Новий сезон ДНК. Свої-2 стартує 5 березня на СТБ

02.02.2023

Не пропустіть новий сезон гостросоціального проєкту ДНК.Свої-2 – дивіться прем’єру з 5 березня на СТБ!

У новому сезоні команда проєкту на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою продовжить розповідати історії нашої надважкої реальності. Проєкт ДНК. Свої поділиться історіями про жінку, яка народжувала в окупації на Херсонщині, про дівчину, яка вціліла під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі, та про журналістів, які рятують людей із російського полону та гарячих точок. Не пропустіть більше щемливих історій – дивіться проєкт ДНК. Свої 2 сезон із 5 березня на СТБ.

Video: Новий сезон ДНК. Свої-2 стартує 5 березня на СТБ


Новий сезон ДНК. Свої-2 стартує 5 березня на СТБ

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати