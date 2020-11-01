Черговий лікар 37 серія дивитись онлайн від 01.11.2023

Серія 37 | 01.11.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 37 серія від 01.11.2023!

У приймальне відділення лікарні швидкої допомоги кур’єри доставлять величезну посилку. Виявиться, що вона їхала здалеку – із сонячної Греції. Тільки-но чутки про посилку поширились лікарнею, медперсонал почав гадати, що всередені. Слова вдячності від доларового мільйонера, якого нещодавно лікували, вселяли надію, що презент має бути саме від нього. У серіалі Черговий лікар 1 сезон 37 серія кожен мріятиме про своє: Хоменко очікував високотехнологічний мікроскоп, а Гурський чекав нові каталки у своє відділення. Натомість, розпаковка вийшла не такою веселою. Дізнайтеся, чому головний лікар ледве стримав сльози і до чого тут лаборант Руслан у серіалі СТБ Черговий лікар 1 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 36 серія від 31.10.2023