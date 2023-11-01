Черговий лікар 37 серия смотреть онлайн от 01.11.2023

Серия 37 | 01.11.2023 | Сезон 1

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В приемное отделение больницы скорой помощи курьеры доставят огромную посылку. Окажется, что она ехала издалека – из солнечной Греции. Как только слухи о посылке распространились по больнице, медперсонал начал гадать, что внутри. Слова благодарности от долларового миллионера, которого недавно лечили, вселяли надежду, что презент должен быть именно от него. В сериале Черговий лікар 1 сезон 37 серия каждый будет мечтать о своем: Хоменко ожидал высокотехнологичный микроскоп, а Гурский ждал новые каталки в свое отделение. Но распаковка получилась не такой веселой. Узнайте, почему главный врач еле сдержал слезы и причем здесь лаборант Руслан в сериале СТБ Черговий лікар 1 сезон.

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