Черговий лікар 40 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

Серия 40 | 03.11.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 40 серия от 02.11.2023. В воздухе больницы будет витать напряжение, а врачам придется смириться с судьбоносными решениями своих пациентов. Узнайте в новой серии, чем будет упрекать себя доктор Мазур.

Врачи обнаруживают у ребенка передозировку наркотиками. Родители девочки в отчаянии и не понимают, как это могло произойти. Накануне ухудшения состояния дочери она была в гостях у соседки, которая согласилась присмотреть за девочкой. Отец вспомнил, что когда пришли в ее квартиру, почувствовали специфический запах рыбы. Связано ли это как-то с тем, что ребенок едва не впал в кому? Узнайте в сериале Черговий лікар 1 сезон 40 серия, как врач Соболь будет спасать маленькую жизнь.

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