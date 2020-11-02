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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 40 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Серіал Черговий лікар 40 серія від 02.11.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 40 серія вже на сайті СТБ
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Серія 40 | 03.11.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 40 серія від 02.11.2023. У повітрі лікарні витатиме напруження, а лікарям доведеться змиритися з доленосними рішеннями своїх пацієнтів. Дізнайтеся в, новій серії чим докорятиме себе доктор Мазур.

Лікарі виявляють у дитини передозування наркотиками. Батьки дівчинки в розпачі та не розуміють, як це могло статися. Напередодні погіршення стану доньки вона була в гостях у сусідки, яка погодилася придивитися за дівчинкою. Батько згадав, що коли прийшли до її помешкання, відчули специфічний запах риби. Чи пов’язано це якось з тим, що дитина ледь не впала в кому? Дізнайтеся в серіалі Черговий лікар 1 сезон 40 серія, як лікарка Соболь рятуватиме маленьке життя.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 39 серія від 02.10.2023

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