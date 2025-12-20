Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 13 випуску проєкту

Останній тиждень у таборі схуднення: вирішальна боротьба перед фіналом

Цієї неділі о 19:00 не пропустіть вирішальний, 13-й тиждень у таборі схуднення на проєкті «Зважені та щасливі» на СТБ. Позаду — три місяці виснажливих тренувань, складних випробувань, внутрішніх зламів і маленьких та великих перемог. Попереду — останній шанс довести, що саме ти гідний місця у фіналі.

«Зважені та щасливі» 2025 13 випуск: анонс

Цього тижня учасників чекають фінальні конкурси, останні можливості здобути бонуси та вплинути на свою долю на проєкті. На підсумковому зважуванні стане відомо, хто покине табір буквально за крок до фіналу, а хто продовжить боротьбу за головний приз і звання переможця сезону.

Перед стартом вирішальних випробувань ведучий проєкту Даніель Салем підготував для учасників несподівану зустріч. До табору схуднення завітають ті, хто колись уже стояв на їхньому місці — учасники та переможці попередніх сезонів проєкту «Зважені та щасливі». Вони знають, що таке боротьба із собою, сумніви, біль і шлях до справжніх змін.

«Ви вже довели, що здатні на трансформацію. Ви пройшли непростий шлях і стали тими, ким колись навіть не вірили, що зможете бути. Попереду — шлях самостійного схуднення. І саме тому ми запросили тих, хто вже це пройшов», — звертається до учасників ведучий проєкту Даніель Салем.

Серед гостей — учасник четвертого сезону Дмитро Завоюра. Він розпочав свій шлях на проєкті з вагою 147 кг і схуд на 57 кг. Минуло 11 років, але його історія й досі надихає тисячі людей.

Також до табору повертається переможниця четвертого сезону Юлія Науменко. Вона прийшла на проєкт із вагою 118 кг і після участі скинула 62 кг. Юлія не зупинилася на досягнутому, стала популярною блогеркою, нутриціологинею та продовжує мотивувати інших власним прикладом.

Ще один гість — Руслан Карпенко, переможець у категорії домашнього схуднення п’ятого сезону. Він стартував із вагою 155 кг і втратив 86 кг — майже 55% від початкової маси тіла. Після проєкту Руслан здійснив свої мрії: відкрив мережу спортзалів і став щасливим батьком.

«Саме вони можуть нас підтримати по-справжньому, бо тільки ті, хто пройшов цей шлях, знають, що відбувається в нашій голові», — зізнається Маґда.

Чи стане ця зустріч вирішальною мотивацією перед фіналом? Хто витримає напругу останнього тижня, а хто залишить табір за крок до мрії — дивіться у 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі» вже цієї неділі в ефірі СТБ.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ