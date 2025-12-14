Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 12 випуску: ефір від 14.12.2025

Проєкти
Зважені та щасливі

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 12 випуск від 14.12.2025

14.12.2025

На проєкті «Зважені та щасливі» стартував один із найнапруженіших та водночас найбільш інтригуючих тижнів ювілейного сезону. Конкуренція між учасниками зростає, адже фінал уже зовсім близько, а кожне рішення може стати вирішальним. Як пройшов дванадцятий тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 12 випуску від 14.12.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Зважені та щасливі 12 випуск

Як пройшов 12 випуск «Зважені та щасливі»

На початку дванадцятого тижня ведучий проєкту Даніель Салем одразу попередив учасників: попереду — особлива місія, у якій кожен проходитиме власне індивідуальне випробування.

«Попереду у вас місія, у якій кожен з вас пройде своє особисте випробування. Яким воно буде? Вам потрібно обрати», — звернувся до учасників Даніель.

Зважені та щасливі 12 випуск

Учасникам запропонували самостійно обрати категорію випробування, не знаючи, що саме на них чекає. Варіанти були такими:

  • рівновага;
  • головоломка;
  • слизька гірка;
  • зона дискомфорту;
  • зосередженість.

Лише після вибору категорії учасники дізнавалися, яке саме завдання їм доведеться виконувати. Хто яке випробування обрав:

  • Вадим — слизька гірка.
  • Вʼячеслав — зосередженість.
  • Майя — рівновага.
  • Надія — зона дискомфорту.
  • Маґда — головоломка.

«А що на вас чекає і чи правильний вибір ви зробили — дізнаєтесь уже на випробуванні», — заінтригував Даніель.

Перед стартом випробувань ведучий оголосив особливу мотивацію:

«Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на паузу — на розслаблення у сауні, масаж, турботу та день у SPA».

Втім, цей відпочинок потрібно було заслужити. Учасники мали пройти індивідуальні кімнати-виклики, де кожен залишався сам на сам із власним завданням. Але головна умова тижня була жорсткою: або у SPA йдуть усі, або — ніхто.

Зважені та щасливі 12 випуск

Якщо хоча б один учасник не впорається зі своїм випробуванням — жоден не отримає відпочинку, а SPA-день дістанеться тренерам Марині Боржемській та Олексію Новікову.

Крім того, той, хто не пройде своє випробування, отримає антибонус +1 кг на зважуванні.

Зважені та щасливі 12 випуск

Вʼячеслав — «Зосередженість»

Першим випробування проходив Вʼячеслав. У його кімнаті потрібно було перемістити три мʼячі з початкової точки до фінальної. Сам учасник мав перебувати на сітці, а мʼячі переносити під нею. На завдання відводилося 15 хвилин.

Зважені та щасливі 12 випуск

Славко впорався із завданням та першим забрав свій квиток у SPA.

Маґда — «Головоломка»

Маґді дісталася головоломка, яку потрібно було розвʼязати за 5 хвилин. Учасниця впевнено впоралася із завданням та здобула свій квиток.

Зважені та щасливі 12 випуск

Надія — «Зона дискомфорту»

У кімнаті Надії стояв скляний бокс із тарганами, личинками, павуками та іншими комахами. Усередині також були пазли, які потрібно було дістати й скласти. На виконання завдання Надії дали 10 хвилин.

Зважені та щасливі 12 випуск

На жаль, часу не вистачило — пазл залишився недоскладеним, а квиток у SPA Надія так і не отримала.

Майя — «Рівновага»

Майї потрібно було дістатися до квитка, не торкаючись підлоги. У кімнаті були встановлені смуги перешкод, і в разі дотику до підлоги учасниця мала починати все спочатку. На виконання завдання відводилося 15 хвилин.

Зважені та щасливі 12 випуск

Майя не впоралася з випробуванням.

Зважені та щасливі 12 випуск

Вадим — «Слизька гірка»

Останнім випробування проходив Вадим. Над слизькою гіркою висів омріяний квиток у SPA. Йому потрібно було будь-яким способом дотягнутися до нього та зірвати. Час — 15 хвилин.

Зважені та щасливі 12 випуск

На останніх секундах Вадим зміг виконати завдання та зірвати квиток.

Зважені та щасливі 12 випуск

Оскільки не всі учасники отримали квитки, у SPA цього тижня вирушили тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Хто покинув «Зважені та щасливі» у 12 випуску від 14.12.2025

За результатами зважування під червону лінію потрапили Майя та Надія.

Після голосування учасників проєкт «Зважені та щасливі» у 12 випуску від 14.12.2025 покинула Надія Варчук.

Надія Варчук - учасниця Зважені та щасливі 2025

