Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 12 випуску: ефір від 14.12.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 12 випуск від 14.12.2025
На проєкті «Зважені та щасливі» стартував один із найнапруженіших та водночас найбільш інтригуючих тижнів ювілейного сезону. Конкуренція між учасниками зростає, адже фінал уже зовсім близько, а кожне рішення може стати вирішальним. Як пройшов дванадцятий тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 12 випуску від 14.12.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.
Як пройшов 12 випуск «Зважені та щасливі»
На початку дванадцятого тижня ведучий проєкту Даніель Салем одразу попередив учасників: попереду — особлива місія, у якій кожен проходитиме власне індивідуальне випробування.
«Попереду у вас місія, у якій кожен з вас пройде своє особисте випробування. Яким воно буде? Вам потрібно обрати», — звернувся до учасників Даніель.
Учасникам запропонували самостійно обрати категорію випробування, не знаючи, що саме на них чекає. Варіанти були такими:
- рівновага;
- головоломка;
- слизька гірка;
- зона дискомфорту;
- зосередженість.
Лише після вибору категорії учасники дізнавалися, яке саме завдання їм доведеться виконувати. Хто яке випробування обрав:
- Вадим — слизька гірка.
- Вʼячеслав — зосередженість.
- Майя — рівновага.
- Надія — зона дискомфорту.
- Маґда — головоломка.
«А що на вас чекає і чи правильний вибір ви зробили — дізнаєтесь уже на випробуванні», — заінтригував Даніель.
Перед стартом випробувань ведучий оголосив особливу мотивацію:
«Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на паузу — на розслаблення у сауні, масаж, турботу та день у SPA».
Втім, цей відпочинок потрібно було заслужити. Учасники мали пройти індивідуальні кімнати-виклики, де кожен залишався сам на сам із власним завданням. Але головна умова тижня була жорсткою: або у SPA йдуть усі, або — ніхто.
Якщо хоча б один учасник не впорається зі своїм випробуванням — жоден не отримає відпочинку, а SPA-день дістанеться тренерам Марині Боржемській та Олексію Новікову.
Крім того, той, хто не пройде своє випробування, отримає антибонус +1 кг на зважуванні.
Вʼячеслав — «Зосередженість»
Першим випробування проходив Вʼячеслав. У його кімнаті потрібно було перемістити три мʼячі з початкової точки до фінальної. Сам учасник мав перебувати на сітці, а мʼячі переносити під нею. На завдання відводилося 15 хвилин.
Славко впорався із завданням та першим забрав свій квиток у SPA.
Маґда — «Головоломка»
Маґді дісталася головоломка, яку потрібно було розвʼязати за 5 хвилин. Учасниця впевнено впоралася із завданням та здобула свій квиток.
Надія — «Зона дискомфорту»
У кімнаті Надії стояв скляний бокс із тарганами, личинками, павуками та іншими комахами. Усередині також були пазли, які потрібно було дістати й скласти. На виконання завдання Надії дали 10 хвилин.
На жаль, часу не вистачило — пазл залишився недоскладеним, а квиток у SPA Надія так і не отримала.
Майя — «Рівновага»
Майї потрібно було дістатися до квитка, не торкаючись підлоги. У кімнаті були встановлені смуги перешкод, і в разі дотику до підлоги учасниця мала починати все спочатку. На виконання завдання відводилося 15 хвилин.
Майя не впоралася з випробуванням.
Вадим — «Слизька гірка»
Останнім випробування проходив Вадим. Над слизькою гіркою висів омріяний квиток у SPA. Йому потрібно було будь-яким способом дотягнутися до нього та зірвати. Час — 15 хвилин.
На останніх секундах Вадим зміг виконати завдання та зірвати квиток.
Оскільки не всі учасники отримали квитки, у SPA цього тижня вирушили тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.
Хто покинув «Зважені та щасливі» у 12 випуску від 14.12.2025
За результатами зважування під червону лінію потрапили Майя та Надія.
Після голосування учасників проєкт «Зважені та щасливі» у 12 випуску від 14.12.2025 покинула Надія Варчук.
