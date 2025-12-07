Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску: ефір від 07.12.2025

Проєкти
Зважені та щасливі

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 в 11 випуску від 07.12.2025

07.12.2025

Одинадцятий випуск «Зважені та щасливі» 2025 став одним із найочікуваніших у сезоні — настав довгоочікуваний Тиждень краси. На учасників чекали неймовірні перевтілення, зустрічі з найріднішими людьми та випробування, що мали показати, наскільки далеко кожен із них просунувся у власній трансформації. Як пройшов Тиждень краси та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 в 11 випуску від 07.12.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Як пройшов 11 випуск «Зважені та щасливі» 2025

Тиждень краси для учасників розпочався з важливого повідомлення від ведучого проєкту Даніеля Салема.

«Вже зовсім скоро ви зможете похизуватися результатами і нарешті обійняти своїх рідних», — оголосив він.

Та водночас Даніель попередив: весь час, який учасники зможуть провести з близькими, залежатиме від того, як вони пройдуть спеціальне випробування.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Перед учасниками встановили великі портрети — їхні фото з першого дня на проєкті. Завдання було символічним та емоційно непростим: найшвидше розбити скло зі своїм зображенням за допомогою великих рогаток, які встановлені навпроти кожного портрета.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Мʼячі, якими потрібно влучити в своє зображення, знаходились на спеціальному балконі, дістатися до якого можна сходами. Але за один похід на балкон можна взяти лише один мʼяч.

Той, хто розібʼє свої зображення найшвидше, отримає 30 хв часу на спілкування з рідними. Наступний матиме – 25 хвилин, далі – 20 хвилин, той хто справиться четвертим – 15 хв, а пʼятий – 10 хв. А учасник, який розібʼє скло останнім, не отримає жодної хвилини на спілкування з рідними.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Також Даніель назвав ще одну умову для переможця – він отримає бонус у -2 кг на зважуванні, але тільки якщо натомість відмовиться від спілкування з рідними.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Крім того, випробування учасники проходили трійками, які сформував ведучий проєкту. В першу трійку потрапили Вʼячеслав, Надія та Вікторія. А в другу – Маґдалина, Майя та Вадим.

Найшвидше із завданням впоралась Надія. Вона отримала право або поспілкуватися з рідними 30 хвилин, або взяти бонус -2 кг. Після роздумів учасниця вирішила зробити стратегічний вибір — і обрала -2 кг.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Останньою фінішувала Вікторія Бровенко, тож часу на спілкування з рідними вона не отримала.

День краси та довгоочікувані зустрічі

Наступного дня учасників очікували неймовірні перевтілення: нові стрижки, догляд, макіяжі й образи від стилістів, щоб кожен із них у Тиждень краси відчув себе впевнено та яскраво.

Після цього відбулися зворушливі зустрічі з рідними. До Маґдалини приїхали батько та сестра.

Маґдалина Димид

Вадима підтримав найкращий друг Богдан з дружиною Анастасією.

Вадим Бойко

Надія обійняла чоловіка та донечку Марію.

Надія Варчук

До Вікторії Бровенко приїхали син Макар і подруга Софія.

Вікторія Бровенко - учасниця Зважені та щасливі 2025

Майя зустріла доньку Юлію та сестру Світлану.

Майя Безродна - учасниця Зважені та щасливі 2025

В’ячеслава підтримали сестра Олена та друг Сергій.

Вʼячеслав Грабовий

Ці зустрічі стали важливим нагадуванням, заради чого учасники борються на проєкті щодня.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску: ефір від 07.12.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 11 випуску

Під час тренування між тренером Олексієм Новіковим і Вікторією Бровенко виникла гостра суперечка. Учасниця відмовлялася виконувати вправи, і це стало останньою краплею, адже кілька тижнів поспіль Вікторія демонструвала втрату мотивації на проєкті.

Олексій поставив їй умову: виконати тренування — або покинути проєкт. Вікторія обрала другий варіант і покинула проєкт просто посеред тижня.

А на зважуванні під червону лінію потрапили Майя та В’ячеслав. Проте через добровільний вихід Вікторії та хороші результати інших учасників Даніель повідомив, що цього тижня голосування не буде, і ніхто більше не залишить проєкт.

Тож в 11 випуску «Зважені та щасливі» 2025 від 07.12.2025 проєкт покинула Вікторія Бровенко.

Вікторія Бровенко - учасниця Зважені та щасливі 2025

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

