Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 8 випуску: ефір від 16.11.2025

Зважені та щасливі

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 8 випуску від 16.11.2025

16.11.2025

Восьмий тиждень проєкту «Зважені та щасливі» 2025 став одним із найскладніших для учасників сезону. На них чекали одразу два випробування — на кмітливість, фізичну витривалість і командну взаємодію. Крім того, саме цього тижня вперше за сезон проєкт мали залишити одразу двоє учасників. Як минув тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 8 випуску від 16.11.2025 — читайте у матеріалі STB.UA.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Як пройшов восьмий тиждень «Зважені та щасливі» 2025

Цього тижня ведучий Даніель Салем підготував для учасників випробування, що мали продемонструвати не лише їхню витривалість, а й здатність правильно балансувати — у тренуваннях, харчуванні та командній роботі.

«Щоб схуднути та зберегти результат, треба знайти баланс: у харчуванні — між дозволеним і забороненим, у тренуваннях — між виснаженням і користю для здоров’я, у партнерстві — між власним і командним інтересом», — зазначив Даніель.

Даніель Салем - Зважені та щасливі

На першому конкурсі учасники стояли на спеціальних платформах і відповідали на запитання, що напряму стосуються схуднення. На конструкції було кілька позначених місць для стоп. Стартували вони у найзручнішій позиції, стоячи на конструкцію всією стопою, але кожна неправильна відповідь змушувала учасників відступити на позначку, де менше місця для стопи. Що більше помилок — то складніше тримати рівновагу всій команді.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Завдання: встояти довше, ніж команда суперників. Першою впала Надія з жовтої команди, за що отримала індивідуальний антибонус +1 кг на зважуванні.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Перемогу у першому конкурсі здобула команда синіх, отримавши перевагу у другому випробуванні тижня.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Другий конкурс став останньою командною битвою цього сезону. Адже вже з наступного тижня кожен учасник стане самостійним гравцем та отримає індивідуальну кольорову футболку.

Другий конкурс на восьмому тижні пройшов у басейні. Учасники мали провести м’яч через водний лабіринт, керуючи конструкцією лише руками. Лабіринт складався із чотирьох секторів, один із яких був пасткою — якщо м’яч потрапляв туди, команді доводилося починати спочатку. Ставка була серйозна — бонус для переможців мінус 2 кг на зважуванні.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Попри перевагу синіх, які проходили конкурс другими й могли врахувати помилки суперників, у запеклій боротьбі перемогу здобула команда жовтих.

Зважені та щасливі 2025 8 випуск

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 8 випуску від 16.11.2025

Восьмий тиждень став вирішальним, адже за правилами, проєкт мали покинути одразу двоє учасників: той, хто скине найменший відсоток ваги, та той, кого обере команда, що програє зважування.

На зважуванні команда жовтих скинула 29 кілограмів, а з урахуванням бонусу – 31 кг. Сині скинули 11 кг. У відсотках жовтні скинули 4,6%, а сині — 1,7%.

У відсотковому співвідношенні найменше скинув Андрій Боріс, тому саме він покинув проєкт першим — без голосування команди.

Андрій Боріс - учасник Зважені та щасливі 2025

Також у номінацію потрапили Вікторія Армаш та Азат Азатян. Однак Азат прийняв несподіване рішення:

«Я не хочу, щоб команда обирала між мною та Вікторією Армаш. Я хочу сам покинути цей проєкт», – сказав Азат.

Азат Азатян - учасник Зважені та щасливі 2025

Таким чином, «Зважені та щасливі» 2025 у 8 випуску від 16.11.2025 покинули Андрій Боріс та Азат Азатян.

