Зважені та щасливі 2025 7 випуск: хто покинув проєкт від 09.11.2025

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025

Сьомий тиждень проєкту «Зважені та щасливі» став екватором сезону! Уже шість тижнів учасники борються не лише із зайвою вагою, а й зі своїми страхами, слабкостями та втомою. Попереду — ще половина шляху, тож ставки стають дедалі вищими. Детальніше про 7 випуск Зважені та щасливі 2025 від 09.11.2025 та хто покинув проєкт цього тижня – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 7 випуск «Зважені та щасливі 2025»

До цього моменту тренери команд — Марина Боржемська та Олексій Новіков — бачили результати своєї роботи лише під час зважування учасників. Але цього тижня вони поміряються власними силами у командному випробуванні синіх та жовтих.

Разом за шість тижнів учасники скинули 204 кг, і на конкурсі в них була можливість відчути скинуті кілограми у своїх руках. Завдання конкурсу: за допомогою канату перетягнути мішки загальною вагою 204 кг з одного берега на інший. Після цього потрібно було зняти мішки з канату та скласти їх на ваги. Команда, яка перетягне усі мішки швидше, отримує бонус -2 кг на зважуванні.

Крім того, цього разу все ускладнилося ще одним правилом: кожна команда мала шанс «вибити» учасника суперників, додаючи до своєї ваги пазли вагою по 3 кг, з яких складалося фото конкурента. Щоб зробити це, учасники мали домовитись зі своїм тренером, який на іншому березі прикріплював частину пазлу.

Під час конкурсу спека та напруження далися взнаки: Мая та Сашко із жовтої команди відчули погіршення самопочуття. До того ж сині «вибили» з гри Вадима та Славка, що сильно вплинуло на позиції жовтих. Після цього Марина Боржемська ухвалила непросте рішення — зняти свою команду з конкурсу.

Перемогу отримала синя команда.

Хто покинув проєкт Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025

Під час зважування жовта команда втратила 18 кг, а синя — 13 кг, але з бонусом у -2 кг їхній результат склав 15 кг. У відсотковому співвідношенні саме сині показали кращий результат — 2,27% проти 2,15% у жовтих.

До зони ризику потрапили Карина та Олександр. Після голосування учасників проєкт «Зважені та щасливі-2025» у 7 випуску від 09.11.2025 покинула Карина Колесникова.

