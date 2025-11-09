Зважені та щасливі 2025 7 випуск: хто покинув проєкт від 09.11.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025

09.11.2025

Сьомий тиждень проєкту «Зважені та щасливі» став екватором сезону! Уже шість тижнів учасники борються не лише із зайвою вагою, а й зі своїми страхами, слабкостями та втомою. Попереду — ще половина шляху, тож ставки стають дедалі вищими. Детальніше про 7 випуск Зважені та щасливі 2025 від 09.11.2025 та хто покинув проєкт цього тижня – читайте в матеріалі STB.UA.

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Як пройшов 7 випуск «Зважені та щасливі 2025»

До цього моменту тренери команд — Марина Боржемська та Олексій Новіков — бачили результати своєї роботи лише під час зважування учасників. Але цього тижня вони поміряються власними силами у командному випробуванні синіх та жовтих.

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Разом за шість тижнів учасники скинули 204 кг, і на конкурсі в них була можливість відчути скинуті кілограми у своїх руках. Завдання конкурсу: за допомогою канату перетягнути мішки загальною вагою 204 кг з одного берега на інший. Після цього потрібно було зняти мішки з канату та скласти їх на ваги. Команда, яка перетягне усі мішки швидше, отримує бонус -2 кг на зважуванні.

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Крім того, цього разу все ускладнилося ще одним правилом: кожна команда мала шанс «вибити» учасника суперників, додаючи до своєї ваги пазли вагою по 3 кг, з яких складалося фото конкурента. Щоб зробити це, учасники мали домовитись зі своїм тренером, який на іншому березі прикріплював частину пазлу.

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Під час конкурсу спека та напруження далися взнаки: Мая та Сашко із жовтої команди відчули погіршення самопочуття. До того ж сині «вибили» з гри Вадима та Славка, що сильно вплинуло на позиції жовтих. Після цього Марина Боржемська ухвалила непросте рішення — зняти свою команду з конкурсу.

Перемогу отримала синя команда.

Зважені та щасливі 2025 7 випуск

Хто покинув проєкт Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025

Під час зважування жовта команда втратила 18 кг, а синя — 13 кг, але з бонусом у -2 кг їхній результат склав 15 кг. У відсотковому співвідношенні саме сині показали кращий результат — 2,27% проти 2,15% у жовтих.

До зони ризику потрапили Карина та Олександр. Після голосування учасників проєкт «Зважені та щасливі-2025» у 7 випуску від 09.11.2025 покинула Карина Колесникова.

Карина Колесникова - учасниця Зважені та щасливі 2025

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Зважені та щасливі 2025 6 випуск
Зважені та щасливі

Екватор на проєкті «Зважені та щасливі»: учасники скинули 206 кг і тепер  відчують цю вагу в своїх руках

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск
Зважені та щасливі

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 випуск
Зважені та щасливі

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 5 випуску від 26.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 7 випуск: хто покинув проєкт від 09.11.2025
Зважені та щасливі

Війна посилює потребу «заспокоїтись» через їжу: експертка «Зважених та щасливих» Світлана Фус про життя та харчування

 Зважені та щасливі 2025 7 випуск: хто покинув проєкт від 09.11.2025
Зважені та щасливі

Сильні духом — сильні тілом: відома дата старту «Зважені та щасливі» на СТБ

 Зважені та щасливі 2025 7 випуск: хто покинув проєкт від 09.11.2025
Зважені та щасливі

Скільки потрібно пити під час тренування, розповіла Світлана Фус

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити