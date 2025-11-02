Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025

02.11.2025

Шостий тиждень проєкту «Зважені та щасливі 2025» став справжнім випробуванням для учасників. На цьому етапі боротьби темпи схуднення сповільнюються, сили вичерпуються, а віра у власні можливості проходить перевірку на міцність. Але саме зараз з’являється шанс побачити, хто готовий боротися до кінця — навіть тоді, коли здається, що результату немає. Детальніше про 6 випуск Зважені та щасливі 2025 від 26.10.2025 та хто покинув проєкт цього тижня – читайте в матеріалі STB.UA.

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Як пройшов 6 випуск «Зважені та щасливі 2025»

Цього тижня на учасників чекав командний конкурс на витривалість, швидкість і командну злагодженість. Перед учасниками постала велика бочка з водою в центрі майданчика та два порожніх резервуари на висоті. Завдання — наповнити свій резервуар швидше за команду суперників, використовуючи лише доступні ємності.

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Набирати воду можна було двома способами:

  • через мотузковий механізм, який подає воду маленькими порціями;
  • або «журавлем» — вручну зачерпувати відро води та переносити його до резервуару.

Обидві команди обрали другий варіант, зробивши ставку на силу та командну взаємодію. Складність конкурсу полягала також у тому, що учасники не бачили, скільки води вже набрали в свої резервуари. Вони могли лише здогадуватись, наскільки близькі до перемоги.

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

«Тільки ті, хто не зламається і не зупиниться, зможуть побачити результат своєї роботи», — наголосив ведучий проєкт Даніель Салем.

Бонусів цього разу не було, натомість команда, яка програє, отримає антибонус +2 кг. Після запеклої боротьби перемогу здобула жовта команда, а сині поступилися буквально кількома мілілітрами. Саме вони й отримали покарання у вигляді двох додаткових кілограмів.

Хто покинув проєкт Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025

На зважуванні жовта команда втратила 17 кг, тоді як сині — 14 кг (з урахуванням антибонусу — 12 кг). Однак у відсотковому співвідношенні саме сині продемонстрували кращий результат — 1,78%, тоді як жовті — 1,71%.

У номінацію потрапили Ольга та Олександр, а за результатами голосування проєкт Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025 покинула Ольга Хейреддін.

Ольга Хейреддін - учасниця Зважені та щасливі 2025

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Зважені та щасливі 2025 5 випуск
Зважені та щасливі

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 5 випуску від 26.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025
Зважені та щасливі

Війна посилює потребу «заспокоїтись» через їжу: експертка «Зважених та щасливих» Світлана Фус про життя та харчування

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025
Зважені та щасливі

Сильні духом — сильні тілом: відома дата старту «Зважені та щасливі» на СТБ

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025
Зважені та щасливі

Скільки потрібно пити під час тренування, розповіла Світлана Фус

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025
Зважені та щасливі

Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська: Не чекайте ідеальних умов, почніть з малого

 Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025
Зважені та щасливі

Топ-10 продуктів, що сприяють швидкому набору ваги

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити