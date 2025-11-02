Зважені та щасливі 2025 6 випуск: хто покинув проєкт від 02.11.2025

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025

Шостий тиждень проєкту «Зважені та щасливі 2025» став справжнім випробуванням для учасників. На цьому етапі боротьби темпи схуднення сповільнюються, сили вичерпуються, а віра у власні можливості проходить перевірку на міцність. Але саме зараз з’являється шанс побачити, хто готовий боротися до кінця — навіть тоді, коли здається, що результату немає. Детальніше про 6 випуск Зважені та щасливі 2025 від 26.10.2025 та хто покинув проєкт цього тижня – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 6 випуск «Зважені та щасливі 2025»

Цього тижня на учасників чекав командний конкурс на витривалість, швидкість і командну злагодженість. Перед учасниками постала велика бочка з водою в центрі майданчика та два порожніх резервуари на висоті. Завдання — наповнити свій резервуар швидше за команду суперників, використовуючи лише доступні ємності.

Набирати воду можна було двома способами:

через мотузковий механізм , який подає воду маленькими порціями;

, який подає воду маленькими порціями; або «журавлем» — вручну зачерпувати відро води та переносити його до резервуару.

Обидві команди обрали другий варіант, зробивши ставку на силу та командну взаємодію. Складність конкурсу полягала також у тому, що учасники не бачили, скільки води вже набрали в свої резервуари. Вони могли лише здогадуватись, наскільки близькі до перемоги.

«Тільки ті, хто не зламається і не зупиниться, зможуть побачити результат своєї роботи», — наголосив ведучий проєкт Даніель Салем.

Бонусів цього разу не було, натомість команда, яка програє, отримає антибонус +2 кг. Після запеклої боротьби перемогу здобула жовта команда, а сині поступилися буквально кількома мілілітрами. Саме вони й отримали покарання у вигляді двох додаткових кілограмів.

Хто покинув проєкт Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025

На зважуванні жовта команда втратила 17 кг, тоді як сині — 14 кг (з урахуванням антибонусу — 12 кг). Однак у відсотковому співвідношенні саме сині продемонстрували кращий результат — 1,78%, тоді як жовті — 1,71%.

У номінацію потрапили Ольга та Олександр, а за результатами голосування проєкт Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025 покинула Ольга Хейреддін.

