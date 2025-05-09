Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Даніель вміє надихати, підтримувати та бути опорою: Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»

09.05.2025

Незмінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» і улюблениця глядачів Марина Боржемська поділилася своїми емоціями щодо ведучого проєкту — ним став Даніель Салем. Деталі читайте в матеріалі STB.UA.

Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»

На офіційній сторінці «Зважених» у соцмережах Марина написала зворушливий коментар:

«Щиро вітаю з чудовим вибором ведучого проєкту “Зважені та щасливі”! Даніель — саме та людина, яка вміє надихати, підтримувати та бути опорою. Його глибина, щирість і внутрішня сила — це саме те, що потрібно учасникам, які проходять непростий шлях трансформації».

Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»

Більше на тему: Діючий військовий, непереможна тренерка, найсильніший чоловік планети та улюблена дієтологиня: СТБ оголосив повний склад експертів культового реаліті «Зважені та щасливі»

Боржемська зазначила, що для неї особливо цінним є те, що Салем не просто виконує роль ведучого, а справді проживає цей шлях разом з учасниками.

«Я радію, що поруч буде колега, який не просто формально веде, а справді проживає з усіма цей шлях. Цей проєкт — про віру в себе, силу духу та нове життя. А поруч мають бути саме такі — справжні», — додала вона.

Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»

Нагадаємо, новий сезон «Зважених та щасливих» стартує вже восени на телеканалі СТБ. Зйомки розпочнуться найближчим часом.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
Зважені та щасливі

Діючий військовий, непереможна тренерка, найсильніший чоловік планети та улюблена дієтологиня: СТБ оголосив повний склад експертів культового реаліті «Зважені та щасливі»

 Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
Зважені та щасливі

В’ялені помідори: рецепт від Альони Александрової

 живот
Зважені та щасливі

Вакуум живота: як правильно робити вправу

 Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
Зважені та щасливі

Гратен з брюссельської капусти: рецепт від Світлани Фус

 Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
Зважені та щасливі

Суп на бульйоні з квасолею і цвітною капустою: рецепт від Світлани Фус

 Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»
Зважені та щасливі

Вправи для струнких ніг від Марини Боржемської

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити