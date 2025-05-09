Даніель вміє надихати, підтримувати та бути опорою: Марина Боржемська прокоментувала вибір ведучого «Зважені та щасливі»

Незмінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» і улюблениця глядачів Марина Боржемська поділилася своїми емоціями щодо ведучого проєкту — ним став Даніель Салем. Деталі читайте в матеріалі STB.UA.

На офіційній сторінці «Зважених» у соцмережах Марина написала зворушливий коментар:

«Щиро вітаю з чудовим вибором ведучого проєкту “Зважені та щасливі”! Даніель — саме та людина, яка вміє надихати, підтримувати та бути опорою. Його глибина, щирість і внутрішня сила — це саме те, що потрібно учасникам, які проходять непростий шлях трансформації».

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Боржемська зазначила, що для неї особливо цінним є те, що Салем не просто виконує роль ведучого, а справді проживає цей шлях разом з учасниками.

«Я радію, що поруч буде колега, який не просто формально веде, а справді проживає з усіма цей шлях. Цей проєкт — про віру в себе, силу духу та нове життя. А поруч мають бути саме такі — справжні», — додала вона.

Нагадаємо, новий сезон «Зважених та щасливих» стартує вже восени на телеканалі СТБ. Зйомки розпочнуться найближчим часом.

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