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Зважені та щасливі

Діючий військовий, непереможна тренерка, найсильніший чоловік планети та улюблена дієтологиня: СТБ оголосив повний склад експертів культового реаліті «Зважені та щасливі»

31.03.2025

Вже цієї осені допомагати українцям змінити своє тіло та життя будуть: найдосвідченіша тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська та найсильніший чоловік планети Олексій Новіков, який днями встановив новий світовий рекорд у дедліфті, потягнувши 550 кг. Вони тренуватимуть команди учасників. Наставницею з правильного харчування стала улюблена лікарка-дієтологиня Світлана Фус. 

Культовий проєкт «Зважені та щасливі» повертається з важливою місією: Сильні духом — сильні тілом! Адже зайві кілограми — це не про цифри на вагах. В час війни це наслідки болю, стресів та страхів, з якими кожен з нас стикається щодня. 

Зважені та щасливі 2025: про ведучого та тренерів проєкту в новому сезоні

Новий ведучий «Зважених», нині діючий військовий, Даніель Салем на власному досвіді знає, що таке справжня сила духу. У 2022 році телеведучий долучився до лав ЗСУ, виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» під позивним «Сойєр». Даніель зізнається, що беріг відпустку, аби стати частиною нової історії легендарного проєкту. Він прагне допомогти учасникам пройти цей шлях і навчити їх піклуватись про своє здоров’я.

«Якщо ти сам не візьмешся за справу, то ніхто за тебе цього не зробить. Треба працювати над собою, бо тільки так можна бути корисним цьому світу. Це стосується всього: і спорту, і навчання, і виховання дітей. Зараз на нас, українцях, лежить велика відповідальність — бути сильною нацією, сильною духом, тілом і здоров’ям. А без здоров’я ти не зможеш бути сильним у повному сенсі цього слова. Тому я хочу навчити учасників проєкту того, чому навчила мене моя донечка ще 10 років тому — любити себе. Піклуватися про себе, цінувати своє здоров’я — це не егоїзм. Це означає мати можливість та сили допомагати своїм, бути підтримкою для своєї родини, для своїх дітей», — говорить Даніель. 

Зважені та щасливі 2025: про ведучого та тренерів проєкту в новому сезоні

Непереможна тренерка Марина Боржемська знає, як привести учасників до якісного стабільного результату. Адже багато сезонів поспіль саме її підопічні ставали переможцями як у проєкті, так і в домашньому схудненні. «Я інколи буваю жорстка в роботі, але також я дуже відчуваю людей. Тому завжди підтримаю, направлю, зроблю усе, щоб людина почувалася комфортно під час тренувань», — коментує Марина.

Зважені та щасливі 2025: про ведучого та тренерів проєкту в новому сезоні

Протистояти їй буде найсильніша людина планети, володар численних титулів і світового рекорду Олексій Новіков. Власним досвідом чемпіон доводить: ти не можеш встановлювати жоден рекорд, поки не подолаєш внутрішні страхи. «Якщо ви у моїй команді — буде складно, іноді емоційно, але ми робитимемо результат. Для мене друзями буде вся моя команда, бо я, як друзям, бажаю їм найкращого. Я буду хвилюватися за кожного та кожну, буду знаходити правильні слова, мотивацію і підказки, щоб у них виходило досягати результату», — зазначає тренер.

Зважені та щасливі 2025: про ведучого та тренерів проєкту в новому сезоні

Світлана Фус вже багато років є беззаперечним авторитетом для українців. Керівниця Центру нормалізації ваги, лікарка-дієтологиня вищої категорії та незмінна експертка проєкту «Зважені та щасливі», вона понад 35 років допомагає людям налагодити здоровий, корисний  та, головне, смачний раціон із доступних локальних продуктів. 

Зважені та щасливі 2025: про ведучого та тренерів проєкту в новому сезоні

СТБ запрошує українців стати частиною нової історії легендарного проєкту. Заповнюй анкету за посиланням.

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